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Лоусон рассказал, что с переходом в «Ред Булл» его поздравил только один гонщик

Лоусон рассказал, что с переходом в «Ред Булл» его поздравил только один гонщик
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Новобранец «Ред Булл» новозеландский гонщик Лиам Лоусон рассказал, что из всего пелотона Формулы-1 его поздравил с переходом в старшую команду только один пилот — Даниэль Риккардо, чьё место он занял в ходе сезона-2024 в «РБ».

«Я много разговаривал с Даниэлем, когда это происходило. Я всегда буду испытывать к нему огромное уважение. На протяжении всего этого времени, когда только появились слухи, и до тех пор, как они подтвердились, он не сказал обо мне ни одного плохого слова. Он никогда не винил меня, ведь это было не наше решение. Это дело команды. Он был добр ко мне, несмотря ни на что.

Перенесёмся в декабрь, когда я получил место в старшей команде. Дэн оказался единственным пилотом из бывших и нынешних, кто прислал мне сообщение и поздравил меня. Это многое говорит о нём как о человеке», — приводит слова Лиама Лоусона F1oversteer.

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