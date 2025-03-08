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Продюсеры Drive to Survive надеются на противостояние Леклера и Хэмилтона в 2025 году

Продюсеры Drive to Survive надеются на противостояние Леклера и Хэмилтона в 2025 году
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Исполнительный продюсер шоу Drive to Survive Джеймс Гей-Рис выразил надежду, что в новом сезоне шоу Netflix удастся показать противостояние между пилотами «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

«Иметь возможность освежить, возродить свой аппетит, принять новый вызов — это здорово. Я большой поклонник как Хэмилтона, так и Леклера. Очевидно, сейчас между ними всё вежливо и уважительно, но Шарль точно не захочет играть вторую скрипку, не так ли? Мне не терпится увидеть, как эти двое схлестнутся. Я бы хотел, чтобы «Феррари» была очень конкурентоспособной. Было бы здорово, если бы эти ребята были в деле и соревновались друг с другом по-настоящему — за что-то большое. Это могло бы быть сочно!» — цитирует Джеймса Гей-Риса официальный сайт Формулы-1.

Напомним, премьера седьмого сезона Drive to Survive состоялась 7 марта.

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