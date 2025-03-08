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«Кадиллак» лишился важного преимущества над другими командами

«Кадиллак» лишился важного преимущества над другими командами
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Команда Формулы-1 «Кадиллак» лишилась важного преимущества над другими командами. Об этом сообщает RacingNews365.

Как информирует источник, с момента официального подтверждения заявки команда больше не имеет неограниченного времени в аэродинамической трубе и работе с вычислительной гидродинамикой. Отныне на «Кадиллак» распространяются те же правила, что и на другие коллективы чемпионата мира, а количество времени для «Кадиллака» будет равнозначно тому, что получил «Кик-Заубер», занявший последнее место в Кубке конструкторов в прошлом году.

Напомним, накануне стало известно, что Формула-1 официально одобрила участие «Кадиллака» в чемпионате мира с 2026 года. Впервые за 10 лет в чемпионате будет 11 команд и 22 машины на стартовой решётке.

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