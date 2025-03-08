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Норрис сказал, в какую команду бы перешёл, если бы «Макларен» свернул программу в Ф-1

Норрис сказал, в какую команду бы перешёл, если бы «Макларен» свернул программу в Ф-1
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос, в какую команду он бы перешёл, если бы британский коллектив решил уйти из Формулы-1.

«Если бы «Макларен» решил уйти из Формулы-1, я точно знаю, куда бы я пошёл. Это команда, частью которой мечтает стать каждый на том или ином этапе карьеры. Но я полностью доволен «Маклареном». Они привели меня в Формулу-1, я провёл здесь почти всю жизнь. Я хочу быть здесь ещё много лет. Я счастлив выступать в цветах папайи и продолжать бороться за этот коллектив», — приводит слова Ландо Норриса RacingNews365.

Разумеется, Ландо Норрис подразумевал в своём ответе команду «Феррари», в состав которой в преддверии сезона-2025 перебрался семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.

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