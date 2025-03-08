Тото Вольф призвал не торопиться с обсуждением возвращения моторов V10

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о слухах о возможном возвращении двигателей V10 в Формулу-1.

«Прежде всего, мы должны быть рады новым правилам, которые вступят в силу в следующем году. Стоит хвалить их. Это наш вид спорта. Нужно иметь позитивный настрой, что такой захватывающий двигатель окажется в наших машинах. Мы расширяем границы технологий производства электродвигателей и устойчивого развития. Это первый сезон, когда у нас будет устойчивое топливо. Никто не знает, как всё обернётся. Здорово, что именно Формула-1 является первопроходцем. Так что, думаю, все заинтересованные стороны должны приветствовать этот шаг и делать так, чтобы этот вид спорта воспринимался как высокотехнологичный, каким он должен быть.

Это будет пятилетний цикл. Есть определённые правила. Мы обсуждаем, что будет дальше. Будет ли это V8, который нам нравится, и, возможно, он окажется более актуальным, чем V10 для дорог общего пользования. Думаю, нас ждёт захватывающая дискуссия. Это действительно интересные разговоры в рамках жизненного цикла нормативных актов, и они того стоят. Но сейчас я думаю, что говорить о чём-либо преждевременно. Мы рискуем ослабить послание миру, если за год до того, как мы начнём действовать по новым правилам, мы начнём обсуждать следующие», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.