Брандл сделал смелый прогноз на выступления Хэмилтона в 2025 году в составе «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл поделился смелым прогнозом на сезон-2025, касающимся семикратного чемпиона мира пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Мой смелый прогноз на сезон-2025 — Льюис Хэмилтон выиграет больше одной гонки в составе «Феррари» в этом году», — приводит слова Мартина Брандла PlanetF1.

Сезон 2025 года стартует 14 марта, когда на Гран-при Австралии пройдёт первая свободная тренировка.

Напомним, в сезоне-2025 в составе команды будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, а его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По итогам сезона-2024 команда заняла второе место в Кубке конструкторов.