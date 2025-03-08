Мик Шумахер нацелился на возвращение в Формулу-1 в 2026 году

Бывший гонщик Формулы-1 Мик Шумахер высказался о своём возможном возвращении в Формулу-1.

«Как я уже говорил в различных интервью, у меня есть ощущение, что у меня есть всё необходимое для Формулы-1. Нам ещё предстоит посмотреть, что произойдёт, год впереди длинный, а цель — вернуться в 2026 году. Нам предстоит посмотреть, что получится. «Кадиллак»? На данном этапе возможен любой вариант», — приводит слова Мика Шумахера RacingNews365.

В Формуле-1 немец выступал за американскую команду «Хаас». В настоящий момент Шумахер принимает участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Ранее Мик высказался о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в состав «Феррари».