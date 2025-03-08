Ральф Шумахер: Ньюи был приятно удивлён подходом Лэнса Стролла к работе

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер заявил, что подход к работе канадского гонщика Лэнса Стролла «приятно удивил» нового управляющего технического партнёра команды Эдриана Ньюи.

«Должен сказать, что Ньюи настолько занят на трассе, что он может пройти мимо меня и даже не понять, кто находится рядом с ним, потому что постоянно смотрит в свой блокнот. И он сам сказал мне, что на самом деле был приятно удивлён подходом Лэнса Стролла к работе. Возможно, мы немного несправедливы к нему», — приводит слова Ральфа Шумахера PlanetF1.

Лэнс Стролл является сыном владельца команды «Астон Мартин» Лоуренса Стролла.