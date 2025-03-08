Жан Алези: для «Феррари» переход Хэмилтона стал культурным шоком

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказался о переходе семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду.

«Мне очень нравится тот факт, что Хэмилтон стал пилотом «Феррари». Я чувствую, что большинство болельщиков поддерживают его. По крайней мере, я поддерживаю его. Я верю, что он сможет. Эта новая глава невероятно захватывающая для него и для команды. Я до сих пор знаю многих людей в команде, и Хэмилтон поразил всех своей харизмой и тем, как он представил себя команде.

Для команды стало настоящим культурным шоком то. что к ним перешёл такой чемпион. Я не умаляю при этом успехов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Шарль, несомненно, станет ещё более конкурентоспособным с таким чемпионом рядом с ним. Льюис даст ему дополнительную мотивацию. Это Формула-1. Нужно быть не только быстрым, но и психологически сильным, и я убеждён, что Леклер пройдёт это испытание против Хэмилтона», — приводит слова Алези GPBlog.