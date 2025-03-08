Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жан Алези: для «Феррари» переход Хэмилтона стал культурным шоком

Жан Алези: для «Феррари» переход Хэмилтона стал культурным шоком
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказался о переходе семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду.

«Мне очень нравится тот факт, что Хэмилтон стал пилотом «Феррари». Я чувствую, что большинство болельщиков поддерживают его. По крайней мере, я поддерживаю его. Я верю, что он сможет. Эта новая глава невероятно захватывающая для него и для команды. Я до сих пор знаю многих людей в команде, и Хэмилтон поразил всех своей харизмой и тем, как он представил себя команде.

Для команды стало настоящим культурным шоком то. что к ним перешёл такой чемпион. Я не умаляю при этом успехов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Шарль, несомненно, станет ещё более конкурентоспособным с таким чемпионом рядом с ним. Льюис даст ему дополнительную мотивацию. Это Формула-1. Нужно быть не только быстрым, но и психологически сильным, и я убеждён, что Леклер пройдёт это испытание против Хэмилтона», — приводит слова Алези GPBlog.

Материалы по теме
Брандл сделал смелый прогноз на выступления Хэмилтона в 2025 году в составе «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android