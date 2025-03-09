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«Какая шутка, смотрел в последний раз». Механик «Макларена» раскритиковал Drive to Survive

«Какая шутка, смотрел в последний раз». Механик «Макларена» раскритиковал Drive to Survive
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Механик «Макларена» Барри Чайлдс высказался о новом сезоне документального сериала от Netflix под названием Drive to Survive, посвящённого прошлому сезону Формулы-1.

«Посмотрел одну серию DTS во время полёта из Сиднея в Мельбурн впервые после первого сезона и в последний раз. Какая шутка», — написал в своих социальных сетях механик.

Напомним, премьера седьмого сезона Drive to Survive состоялась 7 марта.

Шоу традиционно состоит из 10 эпизодов. Сериал неоднократно критиковали за подтасовку фактов и нагнетание драматических моментов.

Ранее сообщалось, что шоу получит ещё как минимум один сезон, посвящённый этапам 2025 года в Формуле-1.

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