Хорнер назвал команду, машина которой привлекла его внимание из-за отличительных черт

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о машинах других команд в сезоне-2025, отметив, что «Феррари» значительно отличается от других.

«В этом цикле уже понятно, что машины стали похожи друг на друга, особенно сейчас. Думаю, очень сильно на этом фоне выделяется „Феррари“, потому что у них много отличительных черт. Это неизбежно, у всех машин есть изменения. Каждая поверхность на нашей машине отличается от прошлогодней, она просто выглядит похожей, потому что это схожая философия. Можно увидеть, как другие машины становятся действительно похожи на машины других команд. Именно это сделает гонки в этом году такими напряжёнными», — приводит слова Хорнера RacingNews365.