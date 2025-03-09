Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Что за чушь ты несёшь?» Йос Ферстаппен ответил журналисту о переходе Макса в «Мерседес»

«Что за чушь ты несёшь?» Йос Ферстаппен ответил журналисту о переходе Макса в «Мерседес»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, раскритиковал журналистов нидерландского телевидения за предположение о переходе Макса в «Мерседес» в 2026 году.

Ранее такой прогноз дал комментатор Ziggo Sport Джек Плой.

«Джек, Джек, Джек… Что за чушь ты несёшь?» — написал Йос Ферстаппен в социальной сети.

Напомним, ранее Плой с уверенностью заявил, что Ферстаппен перейдёт в немецкую команду в следующем сезоне.

Действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца сезона-2028, однако Плой выразил уверенность, что Ферстаппен не отработает его до конца из-за пункта о производительности болида.

Материалы по теме
Бывший гонщик «Ред Булл»: у «Макларена» один соперник, близкий по темпу, — Макс Ферстаппен
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android