«Что за чушь ты несёшь?» Йос Ферстаппен ответил журналисту о переходе Макса в «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, раскритиковал журналистов нидерландского телевидения за предположение о переходе Макса в «Мерседес» в 2026 году.

Ранее такой прогноз дал комментатор Ziggo Sport Джек Плой.

«Джек, Джек, Джек… Что за чушь ты несёшь?» — написал Йос Ферстаппен в социальной сети.

Напомним, ранее Плой с уверенностью заявил, что Ферстаппен перейдёт в немецкую команду в следующем сезоне.

Действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца сезона-2028, однако Плой выразил уверенность, что Ферстаппен не отработает его до конца из-за пункта о производительности болида.