Нидерландский комментатор Формулы-1: Ферстаппен будет выступать за «Мерседес» в 2026 году

Нидерландский комментатор Формулы-1 Джек Плой считает, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен перейдёт в «Мерседес» уже в следующем году.

«Контракты существуют для того, чтобы их нарушать. Нет, но это просто в контракте, друзья, если эта машина не справится, не возьмёт столько-то подиумов, не выполнит пункт о производительности, тогда он может просто уйти. Это уже давно решено, ребята. Он будет гоняться за «Мерседес» в 2026 году», — сказал Плой в эфире Ziggo Sport.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ферстаппен стал чемпионом мира в четвёртый раз подряд, однако «Ред Булл» по итогам сезона занял лишь третье место в Кубке конструкторов.