Льюис Хэмилтон назвал преимущество, которое было у Себастьяна Феттеля в «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари», назвал, какое преимущество было у четырёхкратного победителя серии Себастьяна Феттеля после перехода в итальянский коллектив.

«Я всё ещё чувствую, что впереди много всякой работы, и, к счастью, мне повезло управлять машиной 2023 года, так что я смог сравнить машину 2024 года, чтобы увидеть, как они справились с проблемами, которые были у этих двух машин, и как они улучшились в этой версии.

У меня не было возможности пройти тесты в конце года, поэтому я начал работу сравнительно поздно по сравнению с другими гонщиками до меня, например, когда Себастьян [Феттель] был здесь, я думаю, он уже работал с машинами «Феррари» в ноябре, так что у него были хорошие и продуктивные два месяца подготовки.

Что касается меня, то у меня был насыщенный февраль в команде, так что за это время было много всего, но лично мне нравится погрузиться в суть дела и разобраться во всём. Мы проходим через все процессы, и я чувствую, что мы заложили действительно хорошую основу для побед, но, очевидно, до следующей недели мы точно не узнаем, чего стоим, но уверены в одном — нам есть над чем поработать», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.