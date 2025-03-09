Кристиан Хорнер объяснил, почему сезон-2025 Формулы-1 полюбится зрителям

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему сезон 2025 года будет привлекательным и ярким для любителей «Королевских гонок».

«Весь сезон последнего года регламента будет заключаться в том, что команды будут извлекать максимальную пользу из своих платформ и использовать её в нужный момент. Больше всего от этого выиграют фанаты и любители нашего спорта. В этом году у вас вполне может быть восемь победителей, и, знаете, среди них будут и крутые ребята. Это действительно будет привлекательный сезон», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Ранее Хорнер прокомментировал утечку информации с массовой рассылкой членам паддока в мессенджере WhatsApp по ходу второй тренировки Гран-при Бахрейна в 2024-м.