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Кристиан Хорнер объяснил, почему сезон-2025 Формулы-1 полюбится зрителям

Кристиан Хорнер объяснил, почему сезон-2025 Формулы-1 полюбится зрителям
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему сезон 2025 года будет привлекательным и ярким для любителей «Королевских гонок».

«Весь сезон последнего года регламента будет заключаться в том, что команды будут извлекать максимальную пользу из своих платформ и использовать её в нужный момент. Больше всего от этого выиграют фанаты и любители нашего спорта. В этом году у вас вполне может быть восемь победителей, и, знаете, среди них будут и крутые ребята. Это действительно будет привлекательный сезон», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Ранее Хорнер прокомментировал утечку информации с массовой рассылкой членам паддока в мессенджере WhatsApp по ходу второй тренировки Гран-при Бахрейна в 2024-м.

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