Култхард — о бескомпромиссности Ферстаппена: Макс — эталон Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард высказался о бескомпромиссности четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Макс показал себя как настоящий мастер своего дела. Он является эталоном в Формуле-1. Это не умаляет заслуг Льюиса [Хэмилтона], семикратного чемпиона мира. Но в последние сезоны Макс точно заслужил это право. Он станет тем, в борьбе с кем все пилоты дважды подумают, прежде чем выполнять обгон.

Пилоты не то чтобы будут бояться его, а пытаться интерпретировать ситуацию так, как это делает Макс. Например, такой же подход делали по отношению к Михаэлю [Шумахеру]. С Микой [Хаккиненом] или Жаном [Алези] соревноваться было проще, их можно было обгонять, если появлялась возможность.

С Михаэлем было намного сложнее гоняться, потому что он был таким же бескомпромиссным, как и Макс сейчас. Но вы всегда должны учитывать то, что рядом с вами едет Макс или Михаэль, понимая, что они не отдадут просто так место на трассе», — приводит слова Култхарда издание Racingnews365.