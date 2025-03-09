Друг Ферстаппена высказался о роли его будущего отцовства и назвал дату родов Келли Пике

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде, являющийся другом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл», высказался о роли будущего отцовства Макса и проговорился, назвав возможную дату родов возлюбленной Ферстаппена Келли Пике.

«Ну, в первый раз отцовство никак не отразится на нём и он не потеряет в темпе на трассе. Но вот во второй или третий раз… (смеётся). Для Макса это уникальный опыт. Конечно, у него уже есть малышка, которая живёт в доме [Пенелопа]. Так что для него это уже очень весело. Но да, это будет захватывающе для него. С другой стороны, зная Макса, можно сказать, что он будет полностью сосредоточен на этом году, на первых нескольких гонках и последующих.

Этот малыш должен появиться на свет где-то в апреле, если всё пойдёт хорошо. Но да, Макс всё равно не должен пропустить этапы, если они совпадут с родами», — сказал Гидо во время конференции Viaplay.