Ландо Норрис: если бы я мог перезапустить свой путь, то стал бы гольфистом

25-летний британский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Ландо Норрис ответил, с каким спортом хотел бы связать свою карьеру, если бы не стал пилотом.

«Я дружу со многими гольфистами, независимо от того, участвуют ли они в PGA Championship (чемпионат Профессиональной ассоциации гольфа) или участвуют в различных маленьких турнирах и вызовах. Это спорт, который мне нравится больше всего за пределами Формулы-1, поэтому, наверное, я бы сказал, что если бы мог всё изменить, то попробовал бы стать игроком в гольф», — приводит слова Норриса издание GPblog.

Ранее эксперт Дэвид Култхард высказался о бескомпромиссности четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл».