Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дэвид Култхард — о Льюисе Хэмилтоне: чистота на трассе — его визитная карточка

Дэвид Култхард — о Льюисе Хэмилтоне: чистота на трассе — его визитная карточка
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард оценил пилотаж 40-летнего чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари», отметив чистоту его манёвров на трассе.

«Льюис примечателен тем, что как пилот он практически не вызывает конфликтов и каких-то споров на трассе [с точки зрения борьбы колесо-в-колесо]. За последние годы он не часто попадал в аварии. Пара из них, конечно, были в борьбе с Максом [Ферстаппеном] совсем недавно, но на протяжении всей его карьеры Льюис был невероятно чистым гонщиком.

Он смог одержать победы в чистых заездах и добиться такого успеха, что это стало его визитной карточкой», — приводит слова Култхарда издание Racingnews365.

Материалы по теме
Култхард — о бескомпромиссности Ферстаппена: Макс — эталон Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android