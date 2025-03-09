Дэвид Култхард — о Льюисе Хэмилтоне: чистота на трассе — его визитная карточка

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард оценил пилотаж 40-летнего чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари», отметив чистоту его манёвров на трассе.

«Льюис примечателен тем, что как пилот он практически не вызывает конфликтов и каких-то споров на трассе [с точки зрения борьбы колесо-в-колесо]. За последние годы он не часто попадал в аварии. Пара из них, конечно, были в борьбе с Максом [Ферстаппеном] совсем недавно, но на протяжении всей его карьеры Льюис был невероятно чистым гонщиком.

Он смог одержать победы в чистых заездах и добиться такого успеха, что это стало его визитной карточкой», — приводит слова Култхарда издание Racingnews365.