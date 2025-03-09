Ландо Норрис рассказал, какое слабое место в машине «Макларена» есть в 2025 году

25-летний британский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Макларен», Ландо Норрис рассказал, какое слабое место в их машине есть в 2025 году.

«Проблемы с балансом могут стать как нашим преимуществом, так и недостатком. Мы по-прежнему быстры, но как пилоты мы всегда на что-то жалуемся, мы всегда хотим улучшить что-то в каждой области, будь то задняя часть автомобиля, передняя часть машины или что-то другое. Мы всегда исследуем границы возможного.

На данный момент нашими самыми большими и очевидными ограничениями является задняя часть автомобиля, что хорошо и что плохо. Это плохо, потому что временами это делает ситуацию довольно сложной и непредсказуемой, но моя работа заключается в том, чтобы попытаться справиться с этим. Но плюс в том, что понимание работы с этой частью даст нам преимущество в дальнейших разработках», — приводит слова Норриса издание NBC News.