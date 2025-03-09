Джордж Расселл — о ситуации с нецензурной лексикой: события вышли из-под контроля

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий в составе «Мерседеса», высказался по поводу ситуации с ФИА и нецензурной лексикой.

«В последние месяцы некоторые события немного вышли из-под контроля. Мы не только гонщики, мы ещё и личности, и, если вы человек, который хочет ругаться сколько угодно, это оказывает определённое влияние на ваш бренд и ваше восприятие, независимо от того, участвует ли в этом ФИА.

Для этого есть время и место. Вы должны следить за тем, чтобы наши эмоции оставались искренними, особенно когда речь заходит о радиопереговорах и, возможно, интервью сразу после гонки. Вот что должно оставаться нетронутым.

Если вы выступаете в четверг днём перед большим количеством людей, возможно, ругательства на самом деле не нужны. Но когда дело доходит до этих необузданных эмоций, вы должны позволить нам быть настолько искренними, насколько это возможно», — приводит слова Расселла издание BBC Sport.