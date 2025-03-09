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Вильнёв объяснил, почему заключать контракты выгоднее с Хэмилтоном, чем с Ферстаппеном

Вильнёв объяснил, почему заключать контракты выгоднее с Хэмилтоном, чем с Ферстаппеном
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв объяснил, почему контракты с 40-летним чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном («Феррари») заключать выгоднее, чем с четырёхкратным победителем серии Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

«Ну, Льюис приносит больше пользы. Больше пользы в деньгах. Его международный имидж выходит за рамки Формулы-1 и гонок. Он известен в кругах, которые не имеют никакого отношения к гонкам. Макс — настоящий гонщик, и он приносит команде победы, которые в конечном счёте приносят и деньги команде, так что он определённо также того стоит. Но это не так сильно связано с имиджем и ценностью, которую он приносит за пределами гонок. По сути, это два пилота, находящиеся на разных берегах.

Я выиграл один титул, так что я определённо не завидую тому, что Льюис и Макс зарабатывают так много денег. Они упорно трудились над этим. Я считаю, что мы живём в эпоху, когда Формула-1 стоит в десять раз дороже, чем она стоила раньше, поэтому, если сравнить это с тем, что мы с Михаэлем зарабатывали в 90-х, то на самом деле им платят не так уж много», — приводит слова Вильнёва издание GPblog.

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