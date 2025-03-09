Экс-пилот «Ред Булл» обвинил легенду Формулы-1 в своём уходе из команды

Бывший гонщик Формулы-1 Витантонио Льюцци признался, что его уход из «Торо Россо» был связан с интригами со стороны Герхарда Бергера.

«В то время я был сбит с толку, потому что, когда я был в «Ред Булл», я думал, что вся моя карьера будет связана с этой командой, потому что я идеально вписывался в этот бренд. Мы все были как семья. Но после того, как Герхард Бергер пришёл в команду, у нас начались первые трения, потому что у него были свои интересы по отношению к другим пилотам. Он поддерживал Бурде вместе с Николя Тодтом, и поэтому он начал оказывать давление. В мой последний год в «Торо Россо» Дитрих Матешиц принял решение посадить за руль Феттеля вместо Скотта Спида.

Я провёл великолепный сезон, потому что был очень конкурентоспособен во второй половине года, даже когда моим напарником по команде был Феттель, но у Бергера были другие идеи. Я был уверен, что моя позиция будет неизменной в команде в 2008 году. Но у Бергера были другие идеи. Так что мы расстались не самым приятным образом именно из-за Бергера», — сказал Льюцци в подкасте Inside Line.