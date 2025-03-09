Эксперт: фактически Херта уже подписал контракт с «Кадиллаком»

Голландский гонщик и эксперт Регнер ван дер Занде считает, что американец Колтон Херта станет пилотом команды Формулы-1 «Кадиллак» в 2026 году. Херта выступает в IndyCar в составе связанной с «Кадиллаком» команды «Андретти».

«Одним из признаков того, что это будет Херта, является то, что он самый высокооплачиваемый гонщик IndyCar с зарплатой в $ 7 млн в год, в то время как остальные получают в два раза меньше. Фактически он уже подписал контракт с командой Формулы-1», — приводит слова ван дер Занде PlanetF1.

Колтон Херта по итогам минувшего сезона стал вице-чемпионом IndyCar, уступив испанскому гонщику команды «Ганасси» Алексу Палоу.

Напомним, ранее Формула-1 официально одобрила заявку «Кадиллака» на сезон-2026.