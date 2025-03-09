Албон сравнил переход Сайнса из «Феррари» со своим уходом из «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Александер Албон высказался о своём новом напарнике Карлосе Сайнсе.

«Думаю, у Карлоса колоссальный опыт и он очень хорошо умеет доносить свои ощущения от машины и направления, в которых, по его мнению, её развитие должно происходить. Во многом это напоминает мне время, проведённое в «Ред Булл», а затем переход сюда. Ты понимаешь и чувствуешь, что делала твоя машина раньше и чего не хватает той машине, на которой ты едешь сейчас.

Думаю, даже во время тестов он смог это понять и хорошо настроить болид. Думаю, он нашёл скорость и ему комфортно за рулём, что хорошо. Мы говорим на одном языке, у нас одинаковая обратная связь. Команда работает хорошо. Мы хорошо реагируем на решения команды. Всё отлично», — приводит слова Албона RacingNews365.