Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон сравнил переход Сайнса из «Феррари» со своим уходом из «Ред Булл»

Албон сравнил переход Сайнса из «Феррари» со своим уходом из «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Александер Албон высказался о своём новом напарнике Карлосе Сайнсе.

«Думаю, у Карлоса колоссальный опыт и он очень хорошо умеет доносить свои ощущения от машины и направления, в которых, по его мнению, её развитие должно происходить. Во многом это напоминает мне время, проведённое в «Ред Булл», а затем переход сюда. Ты понимаешь и чувствуешь, что делала твоя машина раньше и чего не хватает той машине, на которой ты едешь сейчас.

Думаю, даже во время тестов он смог это понять и хорошо настроить болид. Думаю, он нашёл скорость и ему комфортно за рулём, что хорошо. Мы говорим на одном языке, у нас одинаковая обратная связь. Команда работает хорошо. Мы хорошо реагируем на решения команды. Всё отлично», — приводит слова Албона RacingNews365.

Материалы по теме
Култхард: всё ещё считаю, что «Мерседес» должен был выбрать Сайнса, а не Антонелли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android