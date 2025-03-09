«Лучше ничего не говорить». Ферстаппен раскритиковал новый сезон Drive to Survive

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал создателей документального сериала от Netflix под названием Drive to Survive, посвящённого прошлому сезону Формулы-1. В частности, Ферстаппен обратил внимание, что создатели неверно показали его эмоции после первой победы Ландо Норриса в карьере.

«Видимо, мне было очень грустно после Гран-при Майами. Я буквально великолепно провёл время в воскресенье вечером, так что не знаю, что меня расстроило. Наверное, лучше ничего не говорить», — сказал Макс Ферстаппен во время трансляции на своём Twitch-канале.

Напомним, премьера седьмого сезона Drive to Survive состоялась 7 марта.

Шоу традиционно состоит из 10 эпизодов. Сериал неоднократно критиковали за подтасовку фактов и нагнетание драматических моментов.

Ранее сообщалось, что шоу получит ещё как минимум один сезон, посвящённый этапам 2025 года в Формуле-1.