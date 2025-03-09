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«Лучше ничего не говорить». Ферстаппен раскритиковал новый сезон Drive to Survive

«Лучше ничего не говорить». Ферстаппен раскритиковал новый сезон Drive to Survive
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал создателей документального сериала от Netflix под названием Drive to Survive, посвящённого прошлому сезону Формулы-1. В частности, Ферстаппен обратил внимание, что создатели неверно показали его эмоции после первой победы Ландо Норриса в карьере.

«Видимо, мне было очень грустно после Гран-при Майами. Я буквально великолепно провёл время в воскресенье вечером, так что не знаю, что меня расстроило. Наверное, лучше ничего не говорить», — сказал Макс Ферстаппен во время трансляции на своём Twitch-канале.

Напомним, премьера седьмого сезона Drive to Survive состоялась 7 марта.

Шоу традиционно состоит из 10 эпизодов. Сериал неоднократно критиковали за подтасовку фактов и нагнетание драматических моментов.

Ранее сообщалось, что шоу получит ещё как минимум один сезон, посвящённый этапам 2025 года в Формуле-1.

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