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Экс-пилот Ф-1: будет интересно посмотреть на реакцию Расселла, если Антонелли его опередит

Экс-пилот Ф-1: будет интересно посмотреть на реакцию Расселла, если Антонелли его опередит
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Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Клин высказался о ситуации между пилотами «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом.

«Мне пока не совсем понятно, в какой ситуации находится «Мерседес», но факт в том, что я с нетерпением жду сезона Антонелли. Из того, что я видел, — у него очень агрессивный стиль пилотирования, а я всегда был поклонником таких пилотов. Несмотря на то что пока непонятно, в какой форме будет «Мерседес», я думаю, нас ждёт интересная битва между Антонелли и Джорджем Расселлом. И будет интересно посмотреть, как будет реагировать Расселл, если начнёт проигрывать такому молодому парню.

Я не думаю, что Антонелли будет стабилен сразу же, но я считаю, »что он может начать преподносить приятные сюрпризы во время некоторых гоночных уикендов, и, когда это произойдёт, будет интересно посмотреть, как с этим справится Расселл. Джорджу предстоит выйти на новый уровень, и мне любопытно посмотреть, как это у него получится. Я думаю, он справится, но всё же роль немного изменилась», — приводит слова Клина RacingNews365.

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