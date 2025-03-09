Вильнёв — об Антонелли: будет сложно признать, что он недостаточно хорош

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о новобранце «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Какой будет баланс между Антонелли и Расселлом? Будут ли они работать с похожим стилем рука об руку, или их стиль пилотирования будет разительно отличаться? Это может затруднить для команды развитие автомобиля в направлении, которое понравится обоим гонщикам. Очень многие в СМИ хотят, чтобы Антонелли оказался потрясающим пилотом. Я надеюсь, что так и будет, потому что если нет, то ему придется нести очень тяжёлую ношу.

Будет очень трудно прийти к моменту, когда ты понимаешь: «О, может быть, он недостаточно хорош. Нет, подождите. Мы так много вложили в это, что он будет хорош». У него есть всё, чтобы доказать, что он достаточно хорош. За все эти годы у него был только один средний сезон — в Формуле-2 в прошлом году. Так что будем надеяться, что это было исключение из правил», — приводит слова Вильнёва GPBlog.