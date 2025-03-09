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«Путешествовать весело». Чемпион Ф-1 застрял в туалете на 30 минут, пришлось выбить дверь

«Путешествовать весело». Чемпион Ф-1 застрял в туалете на 30 минут, пришлось выбить дверь
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Чемпион мира 1997 года канадский гонщик Жак Вильнёв поделился историей о своём неудачном путешествии. Вильнёв опубликовал в соцсетях фотографию с выбитой дверью в общественном туалете.

«Удалось выйти через 30 минут. Пришлось выбить дверь, и кусок потолка упал мне на голову. Готов продолжать. Путешествовать — весело», — написал в своих социальных сетях Жак Вильнёв.

Фото: Соцсети Жака Вильнёва

Напомним, ранее команда Формулы-1 «Уильямс» сообщила, что Вильнёв стал послом бренда. Вильнёв является последним чемпионом мира в составе «Уильямса», став обладателем титула всего на второй год выступлений в Формуле-1.

Ранее Вильнёв объяснил, почему контракты с 40-летним чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном («Феррари») заключать выгоднее, чем с четырёхкратным победителем серии Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

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