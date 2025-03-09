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Экклстоун не считает, что в «Феррари» готовы сделать ставку на Хэмилтона

Экклстоун не считает, что в «Феррари» готовы сделать ставку на Хэмилтона
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Бывший генеральный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун поделился ожиданиями от сезона-2025 Формулы-1 и выступлений Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«Думаю, титул выиграет «Макларен», но я хотел бы увидеть победу «Феррари». Шарль был в команде долгое время, так что они вряд ли заменят его Льюисом. Я не говорю, что вариант победы Льюиса невозможен, просто они не бросят заботу о Леклере в надежде, что он справится со своей работой», — приводит слова Берни Экклстоуна Reuters.

Ранее стало известно, что Экклстоун продал свою коллекцию автомобилей, оцениваемую в £ 500 млн и насчитывающую 69 редких и дорогих экземпляров, среди которых несколько гоночных машин чемпионата мира, Марку Матешицу — сыну основателя «Ред Булл» Дитриха Матешица.

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