Экклстоун не считает, что в «Феррари» готовы сделать ставку на Хэмилтона

Бывший генеральный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун поделился ожиданиями от сезона-2025 Формулы-1 и выступлений Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«Думаю, титул выиграет «Макларен», но я хотел бы увидеть победу «Феррари». Шарль был в команде долгое время, так что они вряд ли заменят его Льюисом. Я не говорю, что вариант победы Льюиса невозможен, просто они не бросят заботу о Леклере в надежде, что он справится со своей работой», — приводит слова Берни Экклстоуна Reuters.

Ранее стало известно, что Экклстоун продал свою коллекцию автомобилей, оцениваемую в £ 500 млн и насчитывающую 69 редких и дорогих экземпляров, среди которых несколько гоночных машин чемпионата мира, Марку Матешицу — сыну основателя «Ред Булл» Дитриха Матешица.