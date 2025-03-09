Экс-пилот Формулы-1: Норрис может побороться за титул, но Ферстаппен лучше

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Гидо ван дер Гарде сравнил четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

«Если Ландо получит достойную машину, то он сможет бороться за титул. Но когда дело доходит до настоящей борьбы, то понимаешь, что Макс в этом просто лучше. В этом Норрису нужно прибавлять и становиться сильнее. Потому что иногда, когда доходило до дела, как в Бразилии в прошлом году, Макс просто оказывался лучше. Но думаю, что если у Норриса будет быстрая машина и команда сделает его первым пилотом, то он сможет побороться за титул», — приводит слова ван дер Гарде GPBlog.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ферстаппен выиграл четвёртый подряд титул, а Норрис впервые в карьере стал вице-чемпионом. Кубок конструкторов выиграла команда «Макларен».