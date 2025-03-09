Лаура Мюллер: быть первой женщиной — гоночным инженером в Ф-1 довольно грустно

Первая женщина в роли гоночного инженера Формулы-1, Лаура Мюллер, работающая с Эстебаном Оконом, высказалась о своей роли.

«Лично я просто хочу сосредоточиться на том, чтобы хорошо работать и выжать максимум из команды и машины. Быть первой женщиной — гоночным инженером в Формуле-1 на самом деле довольно грустно. Но я думаю, что проблема в этом просто в статистике, в количестве женщин на этих ролях. Так что если моё лицо на ТВ может заставить девушек и молодых женщин думать, что они тоже могут этого добиться, я на самом деле очень счастлива.

Гран-при Австралии? У меня никогда нет особых ожиданий, и мы не узнаем этого до квалификации или даже гонки. Но пока, я думаю, нет ничего, что говорило бы о том, что мы не сможем быть на уровне прошлогодних результатов или даже улучшить их. Так что я вступаю в сезон с позитивным настроем», — приводит слова Мюллер GPBlog.