Эстебан Окон: теперь мы с «Хаасом» говорим на одном языке

Французский гонщик «Хааса» Эстебан Окон высказался о своей адаптации в новой команде.

«Я работал с одними и теми же людьми на протяжении пяти лет, так что я настолько привык к определённым вещам, тому, как мне что-то говорят, что требуется время, чтобы адаптироваться к этому. Мы многое обсудили с командой и пришли к выводу, что теперь мы наконец-то говорим с ними на одном языке. Я думал, что будет очень сложно, но всё прошло гораздо мягче, чем я ожидал, особенное в вопросе работы с резиной. Так что на данный момент всё хорошо, и, как я уже сказал, нам, очевидно, ещё предстоит столкнуться с новыми обстоятельствами», — приводит слова Окона Motorsport Week.

Напомним, Эстебан Окон перешёл в «Хаас» из «Альпин» перед стартом сезона-2025.