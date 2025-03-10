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В ФИА отреагировали на угрозы в соцсетях в адрес четырёхкратного чемпиона Формулы-1

В ФИА отреагировали на угрозы в соцсетях в адрес четырёхкратного чемпиона Формулы-1
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Международная автомобильная федерация (ФИА) отреагировала на оскорбления в Сети в адрес четырёхкратного чемпиона мира Алена Проста.

«Как бывший чемпион мира в своём виде спорта Ален Прост не должен быть изгнан из социальных сетей из-за онлайн-оскорблений. Его опыт подчёркивает суровую реальность, с которой сталкиваются спортсмены на всех уровнях — ежедневные оскорбления, притеснения и даже угрозы. Сейчас ФИА разрабатывает образовательные, технологические и нормативные решения, необходимые для защиты участников соревнований, официальных лиц и болельщиков, чтобы гарантировать, что спорт останется местом жёсткой, но честной и инклюзивной конкуренции», — гласит заявление ФИА.

Ранее сообщалось, что Прост полностью покинул социальные сети из-за большого количества ненавистнических сообщений.

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