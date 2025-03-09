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«Угрозы убийством». Четырёхкратный чемпион Ф-1 рассказал, из-за чего покинул родную страну

«Угрозы убийством». Четырёхкратный чемпион Ф-1 рассказал, из-за чего покинул родную страну
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Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост признался, что постоянно сталкивается с хейтом из-за своего прошлого и давно уехал из Франции из-за постоянных угроз со стороны фанатов.

«После всех историй я принял решение уехать из Франции. Сожжённая машина, угрозы смертью, оскорбительные сообщения на моём телефоне перед каждым гоночным уикендом. Мне плевали на машину на улице, это случалось со мной один или два раза, и это действительно странно. В то время я понял французский менталитет. Есть люди, которые восхищаются тобой и считают, что то, что ты делаешь, гениально, а есть и такие, которые испытывают смесь зависти и ненависти. Почему так? Не знаю, но в данном случае меня это действительно беспокоит.

Я получаю сообщения от фанатов Сенны до сих пор. Я подумываю о том, чтобы отключить свои соцсети. Я получаю сообщения каждый день, действительно каждый день без исключений – время от времени попадаются и оскорбительные, это часто случается», — приводит слова Проста Canal+.

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