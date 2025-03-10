Брандл назвал главных конкурентов Ферстаппена в новом сезоне Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл назвал главных соперников действующего чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в борьбе за титул в новом сезоне.

«Его главные соперники пока не знают, как выигрывать чемпионаты мира – Шарль Леклер, Джордж Расселл, Ландо Норрис и Оскар Пиастри. Думаю, Макс должен начать сезон в качестве фаворита», — сказал Брандл на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Ранее Мартин поделился смелым прогнозом на сезон-2025, касающимся семикратного чемпиона мира британского пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

Материалы по теме Брандл сделал смелый прогноз на выступления Хэмилтона в 2025 году в составе «Феррари»

Главные спортивные новости дня: