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Марко ответил, какое преимущество будет у «Макларена» перед соперниками на старте сезона

Марко ответил, какое преимущество будет у «Макларена» перед соперниками на старте сезона
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что британская команда Формулы-1 «Макларен» будет иметь преимущество в две-три десятых секунды перед соперниками на старте нового сезона. Как считает Марко, это связано с лучшей работой с шинами.

«Нам всё ещё нужно отыграть две-три десятых, чтобы быть на уровне «Макларена». Кое-что пока не работало, так что есть моменты для улучшений», — приводит слова Марко F1technical.

Новый сезон Формулы-1 стартует уже на этой неделе. Первым этапом чемпионата мира станет Гран-при Австралии, который пройдёт с 14 по 16 марта.

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