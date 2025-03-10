Себастьян Феттель назвал величайшего гонщика Формулы-1 в истории

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель признался, что считает своего соотечественника прославленного гонщика Михаэля Шумахера величайшим пилотом в истории.

«Он герой моего детства и, на мой взгляд, величайший гонщик Формулы-1 в истории, даже если с точки зрения статистики это Льюис Хэмилтон», — приводит слова Феттеля Tages Anzeiger.

Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах. В общей сложности на его счету семь чемпионских титулов в «Королевских гонках».

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