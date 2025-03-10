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Себастьян Феттель — об экологии: я самый большой лицемер

Себастьян Феттель — об экологии: я самый большой лицемер
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился мнением о проблемах экологии.

«Лицемерие? Я должен смириться с этим обвинением. И да: я самый большой лицемер, когда говорю об экологических проблемах. Я много лет летал по всему миру — и не эконом-классом, а бизнес- или первым классом. Мы все лицемеры, ведь нам нравятся вещи, которые, как мы знаем, не так хороши. Должны ли мы лететь в Таиланд на каникулы? Нет. Но там же очень красиво. Не стоит запрещать путешествия, но нужно предлагать технологические возможности, которые позволили бы нам делать то же самое, что и раньше», — приводит слова Феттеля Tages Anzeiger.

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