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Штайнер оценил экономические последствия для команд Ф-1 после прихода «Кадиллака»

Штайнер оценил экономические последствия для команд Ф-1 после прихода «Кадиллака»
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Бывший глава «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о присоединении команды «Кадиллак» к числу участников Формулы-1. Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

«Я не знаю всех деталей, но всегда придерживался мнения, что есть торт, и мы должны разделить его на 10 частей. Если появляется кто-то 11-й, кто хочет торта, то все куски становятся меньше, если торт не становится больше. Цель руководства Формулы-1 всегда заключалась в том, чтобы существующие команды не имели негативных последствий.

У меня нет доступа к информации, что «Кадиллак» привезёт на вечеринку. Но я думаю, что торт будет больше. Если 10 команд получат то же, что и раньше, то почему бы и нет?» — приводит слова Штайнера The Race.

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