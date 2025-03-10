«Уязвимое место». Эксперт — о проблеме, которую может преодолеть Леклер за счёт Хэмилтона

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказал мнение, что пилот «Феррари» Шарль Леклер сможет стать лучше за счёт работы в команде с семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном.

«Не стоит недооценивать Шарля Леклера. Да, у него есть проблемы, которых нет ни у Макса Ферстаппена, ни у Льюиса Хэмилтона, и многие из них связаны с его эмоциями. В случае с Шарлем можно сказать, что эмоции — его уязвимое место. Но время идёт, и нужно полагать, он преодолеет это. Шарль будет учиться у Льюиса», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

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