Экс-пилот Ф-1 Чандхок назвал фаворита в сезоне-2025

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Карун Чандхок назвал фаворита предстоящего сезона.

«Учитывая конец прошлого года и то, что мы увидели на тестах, я считаю, что Ландо является фаворитом, впервые в своей карьере», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

В минувшем сезоне-2024 «Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов, обойдя лидера последних лет «Ред Булл». Пилот команды британец Ландо Норрис стал вице-чемпионом, его напарник австралиец Оскар Пиастри занял четвертое место.

Ранее в «Макларене» оценили возможность участия Норриса и Пиастри в «24 часах Ле-Мана».

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