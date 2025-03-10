Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1 Чандхок назвал фаворита в сезоне-2025

Экс-пилот Ф-1 Чандхок назвал фаворита в сезоне-2025
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Карун Чандхок назвал фаворита предстоящего сезона.

«Учитывая конец прошлого года и то, что мы увидели на тестах, я считаю, что Ландо является фаворитом, впервые в своей карьере», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

В минувшем сезоне-2024 «Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов, обойдя лидера последних лет «Ред Булл». Пилот команды британец Ландо Норрис стал вице-чемпионом, его напарник австралиец Оскар Пиастри занял четвертое место.

Ранее в «Макларене» оценили возможность участия Норриса и Пиастри в «24 часах Ле-Мана».

Материалы по теме
В «Макларене» оценили возможность участия Норриса и Пиастри в «24 часах Ле-Мана»

«Макларен» продемонстрировал звук двигателя болида 2025 года

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android