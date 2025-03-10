Технический директор «Рейсинг Буллз» покинул команду за неделю до старта сезона

Британский специалист Джоди Эггинтон присоединится к Red Bull Advanced Technologies в качестве технического директора компании. Ранее аналогичный пост он занимал в команде Формулы-1 «Рейсинг Буллз». Как информирует пресс-служба «Рейсинг Буллз», после ухода Эггинтона его роль будет распределена между главным техническим директором Тимом Госсом и заместителями технического директора Гийомом Каттелани, а также инженером Андреа Ланди.

«Более 10 лет работы в команде стали для меня фантастическим опытом, подарили мне несколько незабываемых моментов. Но после почти 20 лет работы исключительно в Формуле-1 я чувствую, что пришло время для перемен. У меня будут большие возможности в качестве технического директора Red Bull Advanced Technologies. В настоящий момент у компании есть список проектов, от которого захватывает дух, так что мне не терпится приступить к решению этой новой задачи», — сказал Джоди.

Отметим, что Эггинтон покинул «Рейсинг Буллз» за неделю до старта нового сезона Формулы-1.

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