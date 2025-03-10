Audi возродит свой легендарный спорткар в виде 1000-сильного гибрида — Autocar

Компания Audi работает над возрождением спорткара R8, производство которого завершилось в марте 2024 года. По данным издания Autocar, возрождённая модель будет оснащена подключаемым гибридом мощностью свыше 1 тыс. лошадиных сил и станет самой экстремальной версией автомобиля.

Autocar сообщает, что проект курирует лично председатель правления Audi Гернот Дёлльнер, а официальный дебют новинки запланирован на конец 2027 года. Для создания новой R8 будет позаимствована платформа Lamborghini Temerario, который был представлен в августе 2024 года как преемник модели Huracán. Ожидается, что возрождённая R8 получит тот же четырёхлитровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, которым оснащается Temerario.

Напомним, Audi R8 впервые была представлена в 2006 году. Первое поколение спорткара было построено на том же шасси и с тем же двигателем, что и Lamborghini Gallardo. Второе поколение R8 дебютировало в 2015-м, эта модель разделила техническую платформу с Lamborghini Huracán. В общей сложности за без малого 20 лет продаж R8 продано 44 418 экземпляров этой модели.