Себастьян Феттель назвал решение на пути ко всеобщему переходу на электромобили

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился мнением о важности перехода на электромобили для человечества.

«Электромобили значительно эффективнее и имеют более высокий КПД, чем машины с двигателем внутреннего сгорания. Однако несправедливо требовать от людей покупать электромобили, ведь они дороже. Они должны стать дешевле — кроме того, должен быть увеличен их запас хода. Важно думать дальше, на 30, 40 лет вперёд. Важно, чтобы богатые страны проявили инициативу, подали хороший пример и сделали поворот в сторону электромобильности», — приводит слова Феттеля Tages Anzeiger.

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Феттель помог фанату сделать предложение руки и сердца: