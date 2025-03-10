Пиастри поделился ожиданиями от первого этапа сезона Ф-1 в Австралии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Австралии, который пройдёт с 14 по 16 марта в Мельбурне.

«Поддержка в Мельбурне феноменальна, мне всё ещё не верится, что столько фанатов выкрикивают моё имя. Это очень важно для меня, спасибо всем, кто поддерживает.

Атмосфера в «Альберт-Парке» всегда вне конкуренции, это открытие сезона, поэтому всё будет ещё масштабнее. Когда стал известен календарь, эта гонка стала самой ожидаемой для меня. Горжусь тем, что являюсь австралийцем, и не могу дождаться выступления на родине», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».