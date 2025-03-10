Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гюнтер Штайнер высказался о возможном возвращении в Формулу-1

Гюнтер Штайнер высказался о возможном возвращении в Формулу-1
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в Формулу-1.

«Я бы сказал, не сейчас. Вполне счастлив там, где нахожусь. Если появится какой-то проект или миссия, я буду всё ещё достаточно молод, чтобы выполнить их. Но мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Я посетил несколько гонок, примерно половину в прошлом году, и, полагаю, в этом будет то же самое», — приводит слова Штайнера издание The Race.

Ранее Гюнтер Штайнер поделился мнением о присоединении команды «Кадиллак» к числу участников Формулы-1.

Материалы по теме
Штайнер оценил экономические последствия для команд Ф-1 после прихода «Кадиллака»

Блогер MrBeast разбил болид Формулы-Е в Майами:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android