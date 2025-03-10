Гюнтер Штайнер высказался о возможном возвращении в Формулу-1

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в Формулу-1.

«Я бы сказал, не сейчас. Вполне счастлив там, где нахожусь. Если появится какой-то проект или миссия, я буду всё ещё достаточно молод, чтобы выполнить их. Но мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Я посетил несколько гонок, примерно половину в прошлом году, и, полагаю, в этом будет то же самое», — приводит слова Штайнера издание The Race.

Ранее Гюнтер Штайнер поделился мнением о присоединении команды «Кадиллак» к числу участников Формулы-1.

Материалы по теме Штайнер оценил экономические последствия для команд Ф-1 после прихода «Кадиллака»

Блогер MrBeast разбил болид Формулы-Е в Майами: