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Экс-руководитель «Альпин» объяснил, почему союз «Хонды» и «Астон Мартин» будет успешным

Экс-руководитель «Альпин» объяснил, почему союз «Хонды» и «Астон Мартин» будет успешным
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Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр объяснил, почему верит в успешный союз «Хонды» и «Астон Мартин» в Формуле-1. Команда и производитель будут сотрудничать с 2026 года, а японцы станут поставлять для британского коллектива двигатели.

«Хонда» хочет продолжать добиваться успехов в Формуле-1, они добились больших успехов с «Ред Булл», и за то время, что я с ними работал, понял, что они быстрее всех находят выходы из тупиков. В 2000 году, когда я впервые начал работать с ними в British American Racing (BAR), у них была не самая лёгкая и не самая мощная силовая установка в Формуле-1. Когда они только вернулись, им постоянно чего-то не хватало.

К 2004 году у них была самая высокая производительность и самый низкий вес [двигателя]. Таким образом, им потребовалось четыре года, чтобы превратиться из слабо конкурентоспособных в лучших. Мы можем оглянуться назад на то, что они сделали, когда пришли в «Макларен» [в 2015 году], и я скажу, что они начинали не с лучшим двигателем, а в итоге получили лучшую силовую установку.

И, уверен, в 2026-м у них будет также лучшая силовая установка. Они упорно трудятся. У них есть ресурсы для этого, у них есть инфраструктура. У них есть умные инженеры. И ещё одна вещь, которой «Хонда» всегда гордилась, — это то, что она является компанией, активно занимающейся производством и разработкой силовых агрегатов.

Каждый генеральный директор Honda Motor Company был инженером по двигателям в начале своей карьеры. У них не было других руководителей без опыта работы с силовыми установками», — приводит слова Зафнауэра издание PlanetF1.

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