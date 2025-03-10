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Норрис — о восьмом титуле Хэмилтона: чемпионство в «Феррари» стало бы глазурью на торте

Норрис — о восьмом титуле Хэмилтона: чемпионство в «Феррари» стало бы глазурью на торте
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о возможности Льюиса Хэмилтона завоевать восьмое чемпионство Формулы-1 в составе «Феррари».

«Было бы невероятно увидеть, как Льюис возьмёт чемпионство на красной машине «Феррари». Это сделало бы его лучшим гонщиком за всю историю Формулы-1 и самым успешным. Он в значительной степени уже таковым является, но в довершение всего завоевание восьмого титула чемпиона в составе «Феррари» стало бы глазурью на торте.

Я с удовольствием посмотрел бы на это, но у них два невероятно быстрых пилота, я очень высоко оцениваю Шарля [Леклера] и очень уважаю его и его талант, он один из самых быстрых пилотов в Формуле-1.

Но при той форме, которая была у «Феррари» в конце прошлого года, они, вероятно, были нашими главными конкурентами, даже в большей степени, чем «Ред Булл», поэтому я буду рад сразиться с ними, потому что это невероятная команда, и сразиться с Шарлем и Льюисом, действующими вместе, тоже будет интересно», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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