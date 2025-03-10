Стало известно, как будет называться городская трасса в Мадриде для Формулы-1

Городская трасса в столице Испании — Мадриде — будет называться «Мадринг», сообщили организаторы этапа.

Фото: autosport.com

«Трассы Формулы-1 обычно называются по городу или региону, где они расположены, — Монца, Имола, Интерлагос, Спа, Сильверстоун, Майами, Лас-Вегас. Однако их полные официальные названия используются редко. По этой причине «Мадринг» стремится создать лаконичный и запоминающийся стиль, который напрямую связан с городом-организатором, чтобы стать мгновенно узнаваемым во всём мире и не требовать перевода.

В конечном счёте это больше, чем просто название — это подлинный, самобытный и культовый бренд, созданный для того, чтобы найти отклик у современной и заинтересованной аудитории Формулы-1», — говорится в заявлении.

Название представляет собой игру слов, где первые три буквы из названия столицы Мадрид являются омонимичными для английского слова Mad, обозначающего «безумный» в переводе с английского.

Длинна «Мадринга» составит почти 5,5 км, из которых 1,5 км будет проходить по дорогам общего пользования. Формула-1 описывает её как «гибридную» трассу. Она была спроектирована компанией «Дромо», которая ранее работала на других автодромах Формулы-1, включая Зандворт в Нидерландах и Сепанг в Малайзии. Этап Гран-при Испании в Мадриде будет проходить с 2026 года, заменив гонку в Барселоне, Каталония.